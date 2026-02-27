بريطانيا تسحب موظفي سفارتها مؤقتا من إيران بسبب الوضع الأمني

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، سحب موظفي سفارتها مؤقتاً من إيران بسبب الوضع الأمني، مع استمرارها في تحذير مواطنيها من السفر إلى البلاد.

وقالت الخارجية البريطانية، في بيان: "استناداً إلى معلومات بشأن المخاطر الإقليمية، ونظراً للوضع الأمني، سحبنا الموظفين البريطانيين من سفارتنا بإيران مؤقتاً"، بحسب شبكة الشرق السعودية.

وأضافت أن "السفارة البريطانية بإيران تواصل عملها عن بُعد عقب هذا الإجراء، الذي يأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية"، مشيرة إلى أنها أوصت مواطنيها "بتجنب السفر إلى إيران".

وفي وقت سابق، كررت وزارة الخارجية الفرنسية نصيحتها لرعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية حتى لأغراض السياحة أو الزيارات العائلية بسبب الوضع الأمني في إيران.

وأوصت الخارجية الفرنسية، على موقعها الإلكتروني، المواطنين الفرنسيين الموجودين هناك بتوخي الحذر والحيطة الشديدين والابتعاد عن المظاهرات والتجمعات والتعرف على أماكن الملاجئ.

كما دعت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الجمعة، مواطنيها إلى مغادرة إيران فوراً وفي أسرع وقت ممكن، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

كما أوصت الوزارة مواطني كازاخستان بالامتناع مؤقتاً عن السفر إلى إيران حتى تتحسن الأوضاع الأمنية في ظل حديث عن ضربة أميركية وشيكة لإيران، بحسب وكالة أنباء كازينفورم الكازاخستانية.

واختتمت أمريكا وإيران جولتهما الثالثة من المحادثات في جنيف، أمس الخميس، دون تحقيق اختراق كبير مثل التوصل إلى اتفاق نهائي.