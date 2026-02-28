القناة 12 الإسرائيلية: ترجيحات بمقتل علي شمخاني مستشار خامنئي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، بوجود تقديرات أمنية تشير إلى مقتل عدد من كبار المسئولين الإيرانيين في الهجمات الجوية المشتركة التي نفذتها القوات الإسرائيلية والأمريكية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك "احتمالا كبيرا" لمقتل علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية الإخبارية.

في سياق متصل، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن تقديرات قائلة إن الهجوم أسفر عن تصفية 3 مسئولين بارزين على الأقل في هيكل القيادة الإيرانية وهم قائد الحرس الثوري فاخفور، وزير الدفاع الإيراني ورئيس الاستخبارات العسكرية صالح أسدي.

وفي وقت سابق، صرح مسؤول إسرائيلي، أن الهجمات استهدفت مواقع يتواجد بها المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس البلاد مسعود بزشكيان، مؤكدا أن نتائج هذه الضربات "لم تتضح بعد".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة مقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني ومسئولين سياسيين بارزين جراء القصف.