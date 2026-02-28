عراقجي: الرد الإيراني يستهدف القواعد الأمريكية لا دول المنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن رد بلاده باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط "لا يستهدف دولا معينة وإنما يقتصر على المواقع العسكرية".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، وفق بيان للخارجية العراقية.

وقالت الخارجية العراقية إن عراقجي "استعرض تطورات الوضع العسكري في إيران عقب الهجمات الأخيرة".

وأكد على أن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها، مشيرا إلى أن الرد الإيراني "سيستهدف القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة، وذلك في إطار ما وصفه بحق الدفاع عن النفس".

وأوضح أن هذه الهجمات "لا تستهدف الدول المعنية، وإنما تقتصر على المواقع العسكرية".

وشدد فؤاد حسين على موقف العراق "الرافض لتصاعد الأعمال العسكرية"، وفق البيان.

وأكد أن الحرب "لا يمكن أن تكون وسيلة لحل المشكلات، وأن الحوار والتهدئة يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة".

ويأتي الاتصال بالتزامن مع عدوان متواصل بدأته إسرائيل والولايات المتحدة، صباح السبت، ضد إيران، استهدف العاصمة طهران ومدن أصفهان وقم وكرج وكرمانشا، فيما أعلنت طهران بدء رد عسكري واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية، السبت، بأن "4 قواعد أمريكية رئيسية في المنطقة تتعرض لهجمات صاروخية مكثفة من الحرس الثوري الإيراني"، في دول الإمارات والبحرين وقطر والكويت.

وقال الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية إن الهجوم استهداف عشرات الأهداف العسكرية، إضافة للقيادة الإيرانية، وعلى رأسها المرشد علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان، دون ذكر نتائج الاستهداف.