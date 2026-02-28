إيران تتوعد باستهداف كل قاعدة تساعد الولايات المتحدة وإسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توعد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، السبت، باستهداف أي قاعدة عسكرية تقدم المساعدة للولايات المتحدة وإسرائيل في الهجوم على إيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن شكارجي قوله إنهم سيلقنون إسرائيل والولايات المتحدة "درسا لم يشهدا مثله في تاريخهما".

وأضاف: "أي قاعدة تساعد الولايات المتحدة أو إسرائيل ستصبح هدفا لإيران".

وصباح السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، استهدف العاصمة طهران ومدن أصفهان وقم وكرج وكرمانشا، فيما توعدت إيران "برد قاس" على العدوان، وأطلقت بالفعل رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، كما قصفت قواعد عسكرية أمريكية في دول خليجية.