شهد الشارع السياحي بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة، حادث دهس سيارة ملاكي عليها ملصق علم إسرائيل، لعدد من المارة؛ ما تسبب في إصابة 3 أشخاص، بالإضافة إلى حدوث تلفيات بعدد من السيارات، خلال محاولة هروب السائق من مسرح الحادث، وهو ما أثار الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو بالواقعة.



وفحصت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الفيديو المتداول لمطاردة أهالي كرداسة للمتهم قائد السيارة البالغ من العمر 34 عامًا، ويعمل مهندس زراعي، بعد محاولته الهرب من المنطقة، ما تسبب في وقوع تلفيات لسيارات ملاكي ودراجتين ناريتين وحدوث الإصابة لثلاث أشخاص.



وضبطت الأجهزة الأمنية المتهم، وبينت التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية بينه وبين ملاك محل ملابس، إثر رفضهم تركه لسيارته أمام المحل في أثناء تواجده بالمنطقة.



وتحولت المشادة إلى تراشق بالألفاظ قبل أن يهرب الشاب المتهم مستقلا سيارته ذات الملصق، وهو "علم إسرائيل"، ما أثار حفيظة الأهالي.



وانتابت الشاب حالة من الهياج، فحاول الهرب بأقصى سرعته ليصطدم بعدد من المارة، والسيارات المتواجدة، بالإضافة إلى الاصطدام بأبواب أحد العقارات، قبل أن يتمكن الأهالي من استيقافه وتسليمه لقسم شرطة كرداسة.



وتحفظ رجال الأمن على المتهم وعلى السيارة المتسببة في الحادث، وفحص رجال المباحث محتويات السيارة، كما تم إجراء معاينة لها، وتبين حدوث تلفيات كبيرة بها إثر الاصطدام بالسيارات، وجار استكمال التحريات لكشف ملابسات الواقعة.



كما استمع رجال المباحث بالجيزة، لأقوال المصابين في الحادث، وذكروا أنهم فوجئوا بقائد السيارة يحاول الهرب من الشارع المزدحم، واصطدم بعدد من السيارات والأشخاص أثناء الهرب، مما أسفر عن إصابتهم.



وأجرى رجال المباحث معاينة للسيارات المتضررة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.