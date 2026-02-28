مبعوث ترامب يبلغ المالكي بضرورة سحب ترشيحه لرئاسة وزراء العراق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك، المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة نوري المالكي، اليوم الجمعة، بضرورة انسحابه، وفق تقارير إخبارية عراقية اليوم الجمعة.

وأفادت محطة تلفزيون "الشرقية" بأن باراك أبلغ المالكي اليوم "أن تشكيل حكومة جديدة يتطلب انسحابه".

وقال: "إن تشكيل حكومة تعكس التوازن والشمولية يتطلب انسحابكم من تشكيل الحكومة وفق توافق سياسي عراقي وأن الإخفاق في هذا التعاون ستكون له تبعات وفرض عقوبات على عدد من المؤسسات والكيانات الإقتصادية والأفراد".

وحسب التقرير فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أبقى الباب مفتوحا أما المالكي لتسلم منصب جديد غير منصب رئيس الحكومة".

وكشف التقرير أن المرشح المالكي أبلغ باراك "لن أنسحب من الترشيح ولا أحد يفرض علي متى أنسحب ".

وقال: "أنا مرشح الإطار التنسيقي الذي لديه 187 مقعدا في البرلمان ولن أنسحب من الترشيح لانه حق الإطار التنسيقي وليس حقا شخصيا".

وتابع، "إذا أراد الإطار سحب ترشيحي فسيعقد اجتماعا ويقرر سحب ترشيح المالكي ولا أحد يملي علي متى أنسحب سوى الإطار التنسيقي ".

قاد باراك في بغداد اليوم جولة مشاورات مع أطراف في العملية السياسية للخروج من أزمة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة للسنوات الأربع المقبلة.

استهل باراك مشاوراته مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان وتلاها الاجتماع مع المالكي كما التقي برئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.