70 ألف مصلٍّ أدوا صلاة التراويح في الجمعة الثانية من رمضان بالمسجد الأقصى

أدى نحو 70 ألف مصلٍّ، مساء اليوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والسكينة، تزامنًا مع الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

وتوافد المصلون إلى باحات المسجد من مختلف المناطق، حيث شارك الرجال والنساء، الكبار والصغار، في إحياء ليالي الشهر الفضيل وأداء الصلاة في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، بحسب ما نقلته شبكة «القدس الإخبارية».

واصطف المصلون في صفوف منتظمة ملأت ساحات المسجد، وسط أجواء من الطمأنينة والالتزام.

وسادت المكان أجواء رمضانية خاصة، تخللتها أصوات الدعاء والتكبير، في مشاهد جسدت روح التلاحم والارتباط العميق بالمسجد الأقصى خلال أيام الشهر المبارك.

ويواصل المسجد الأقصى استقبال أعداد كبيرة من المصلين طوال ليالي رمضان، في ظل حرص واسع على إحياء الشعائر الدينية، والتأكيد على مكانته الدينية والتاريخية في وجدان المسلمين.