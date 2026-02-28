الهلال يكتسح الشباب بخماسية في مهرجان أهداف بالدوري السعودي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عاد فريق الهلال لانتصاراته في الدوري السعودي للمحترفين بعد جولتين تعادل فيهما مع كل من الاتحاد والتعاون، حيث فاز مساء الجمعة على مضيفه الشباب بنتيجة 5 / 3، لحساب الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.

وسجل الإنجليزي جوش براونهيل هدف تقدم الشباب في الدقيقة 13، ثم تعادل للهلال سريعا بعد ست دقائق محمد كنو.

وفي الدقيقة 31 سجل مدافع الشباب هدفا في مرماه بطريق الخطأ، ليتقدم الهلال 2 / 1، ثم تعادل الشباب عن طريق مهاجمه عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 44.

وقبل نهاية الشوط الأول وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أحرز المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي هدفا ثالثا للهلال.

وفي الشوط الثاني في الدقيقة 48 أحرز سلطان مندش الهدف الرابع للهلال، ثم احرز الهدف الخامس البرازيلي ماركوس ليوناردو في الدقيقة 52.

وقلص الفارق للشباب، الفرنسي ياسين عدلي الذي أحرز هدفا ثالثا لفريقه في الدقيقة 75، لتصبح النتيجة 5 / 3 لصالح الهلال.

رفع هذا الفوز رصيد الهلال إلى 58 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن النصر الوصيف حاليا، والذي يلعب غدا السبت في نفس الجولة ضد الفيحاء.

أما الشباب فقد تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، فاز الاتحاد على الخليج بهدف وحيد سجله البرتغالي دانيلو بيريرا هدف الاتحاد في الدقيقة 68.

ورفع هذا الفوز رصيد الاتحاد إلى 42 نقطة في المركز الخامس، أما الخليج فتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.