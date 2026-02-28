أحمد عبد الحميد: كزبرة عنده مواهب حقيقية وفى ناس مستكترة عليه البطولة

أكد الفنان أحمد عبد الحميد، أن بعض الممثلين في جيله تعرضوا للظلم الفني أو استغلوا خارج نطاق قدراتهم الفعلية، مشيرًا إلى أنه يرى في جيله بعض النجوم مثل خالد أنور، الذي رغم تراجعه مؤخرًا، إلا أنه ممثل قوي وسيعود بقوة قريبًا.

وأشار أحمد عبد الحميد، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، إلى أن حصول بعض الممثلين على فرص أكبر من حجمهم الحقيقي يعود في الغالب لتأثير السوشيال ميديا على الجمهور وصناع القرار، قائلًا: "السوشيال ميديا إنه بيأثر على الناس بشكل معين، لكن هو لسه ما استواش".

وشدد احمد عبد الحميد، على أن منصب النجاح أو الشهرة يمكن أن يضلل البعض، قائلًا: "في ساعات الكرسي بياخد الواحد كده، والسوشيال ميديا بقت خطر على الشغلانة، طلعت ناس ناجحين في السوشيال ميديا مش ناجحين كممثلين".

وعن تأثير السوشيال ميديا على الإنتاج، قال :"بعض النجوم الصاعدين مثل كزبرة، الذين بدأوا من السوشيال ميديا، يتمتعون بمواهب حقيقية رغم الاستكثار عليهم أدوار البطولة"، مؤكدًا أنه فنان مميز إلا هناك من "يستكتر عليه دور البطولة، ومش لوحده".

وتابع: "في ناس مستكترة على مصطفى غريب، وناس مستكترة على عصام، وناس بتستكتر على الواحد الحاجة عشان هي مش عارفة تحققها".