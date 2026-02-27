لطيفة تروي معاناتها لوفاة والدتها: مكنتش متخيلة إني أغسّلها بنفسي

قالت المطربة لطيفة، إنها تحرص على الحديث مع الله عز وجل في كل وقت، حيث تربت على ذلك منذ طفولتها وهو ما غرسته فيه والدتها.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «كلم ربنا» مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الخطيب، على الراديو 9090: «بعد وفاة والدي كلمت ربنا وقلت يا رب متضيعناش.. أمي هي المسئولة عننا كلنا».

وأوضحت أن علاقتها بوالدتها كانت متينة للغاية، ووصفتها بأنها كانت توأم روحها، واستكملت: «أي حاجة عملتها صح في حياتي الفضل فيها لربنا وأمي».

ولفتت إلى أنها لم تكن تعرف القراءة ولا الكتابة، لكنها علمّت أبناءها الثمانية القراءة والكتاب والنجاح في الدراسة، مؤكدة أن فراق والدتها كان أصعب لحظة في حياتها.

ونوهت بأنّ حاولت التماسك بعد وفاة والدتها، وتابعت: «مكنتش أتخيل في حياتي إني أغسِّل أمي بعد وفاتها.. عمري ما كنت أتخيل ده.. لكن كان عندي قوة .. إخواتي غادروا الغرفة لكني تمسكت بأن أغسّل أمي بنفسي رفقة سيدة فاضلة تقرأ معي القرآن».

وأوضحت أنها لم تستوعب أنها تغسِّل والدتها ولن تراها مجددًا، وقالت: «وأنا بغسِّلها كان ربنا بيسندني بشكل غير طبيعي.. مكنتش متخيلة إني ممكن أغسِّل أمي».

ولفتت إلى أنها امتلكت في تلك اللحظة قوة غير طبيعية، وأشارت إلى أنها كانت ترافق والدتها في أيامها الأخيرة طوال الوقت، موضحة أنها مرضت في شهرها الأخير فقط.