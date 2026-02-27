خروج عربتى قطار عن القضبان بمزلقان القراريش فى الأقصر دون إصابات

شهد مزلقان القراريش بمدينة الأقصر، منذ قليل، خروج عربتين من أحد القطارات عن القضبان أثناء تحركه من محطة الأقصر، دون وقوع أى إصابات بين الركاب أو طاقم القطار.

وبحسب المعلومات الأولية لـ«الشروق»، وقع الحادث أثناء مغادرة القطار لمحطة الأقصر وفى نطاق المزلقان، حيث خرجت عربتان عن مسارهما بشكل مفاجئ، ما استدعى تدخل الجهات المختصة على الفور للتعامل مع الموقف.

وانتقلت الأجهزة المعنية وفرق الطوارئ إلى موقع الحادث، حيث جرى تأمين الركاب وفحص العربات المتضررة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع العربتين وإعادة الحركة إلى طبيعتها.

وتواصل الجهات المختصة أعمال الفحص الفنى للوقوف على أسباب الواقعة، والتأكد من سلامة الخطوط قبل استئناف التشغيل الكامل.