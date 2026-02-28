ترامب يوجه الوكالات الاتحادية بالتوقف عن استخدام تكنولوجيا أنثروبك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أصدر توجيهات إلى جميع الوكالات الاتحادية بإيقاف استخدام تكنولوجيا أنثروبك فورا، مضيفا أنه سيكون هناك فترة انتقالية مدتها ستة أشهر للوكالات التي تستخدم منتجات الشركة مثل وزارة الدفاع.

وكتب في منشور على تروث سوشيال: "أوجه كل وكالة اتحادية في حكومة الولايات المتحدة بالتوقف فورا عن استخدام تكنولوجيا أنثروبك. نحن لا نحتاجها ولا نريدها ولن نتعامل معهم مجددا!"، وفق وكالة رويترز.

ويأتي توجيه ترامب وسط خلاف بين وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والشركة حول مخاوف بشأن استخدام الجيش للذكاء الاصطناعي في الحروب.

ولدى أنثروبك عقودا مع البنتاجون بقيمة 200 مليون دولار

ولم يصل قرار ترامب إلى حد التهديدات التي أصدرها البنتاجون، بما في ذلك أنه يمكنه اللجوء إلى قانون الإنتاج الدفاعي لفرض الامتثال على أنثروبك. كما قال البنتاجون إنه يفكر في اعتبار أنثروبك خطرا على سلسلة التوريد، وهو تصنيف كان يستهدف في السابق الشركات المرتبطة بأعداء أجانب.

لكن ترامب تعهد باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم تتعاون أنثروبك مع عملية التخارج. وحذر ترامب من أنه سيستخدم "كامل سلطة الرئاسة لإجبارهم على الامتثال، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مدنية وجنائية كبيرة" إذا لم تساعد أنثروبك خلال فترة التخارج.

وانتقد السناتور الأمريكي مارك وارنر، وهو ديمقراطي ونائب رئيس اللجنة الخاصة للمخابرات، الإجراء الذي اتخذه ترامب، وهو جمهوري.

وأضاف: "توجيه الرئيس بوقف استخدام شركة أمريكية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الحكومة الاتحادية، إلى جانب الخطاب التحريضي الذي يهاجم تلك الشركة، يثير مخاوف جادة حول ما إذا كانت قرارات الأمن القومي مدفوعة بتحليل دقيق أم باعتبارات سياسية".