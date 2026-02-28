ترامب يلمح إلى احتمالية الاستيلاء السلمي على كوبا

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمالية ما وصفه بـ"استيلاء سلمي" على كوبا، وسط توتر بين واشنطن وهافانا.

وقال ترامب في العاصمة واشنطن اليوم الجمعة: إن هافانا تجري حاليا مفاوضات مع واشنطن، وأضاف، "يمكن أن ينتهي بنا الأمر بطريقة جيدة جدا إلى "استيلاء ودي على كوبا".

ولم يتضح بعد من تعليق ترامب القصير ما إذا كان يشير إلى ضم محتمل من جانب الولايات المتحدة، أو ما إذا كان الأمر سيشمل دولا أخرى، ولم يذكر إطارا زمنيا أيضا.

وأكد ترامب، أن كوبا تواجه" متاعب جمة" وقال إن الكوبيين يتصرفون" بطريقة سيئة للغاية، إنهم يفشلون".

ومنذ التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا، ازداد الضغط من واشنطن على الحكومة الكوبية، التي تمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، حيث توقفت شحنات النفط إلى كوبا من فنزويلا .