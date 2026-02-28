يجتمع مجلس الأمن الدولي، السبت، بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، فيما ردت طهران بقصف أهداف في إسرائيل ودول بالمنطقة.

وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن الهيئة المكونة من 15 عضواً ستجتمع في الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي في نيويورك (2100 بتوقيت جرينتش)، وستترأس الاجتماع بريطانيا، التي تتولى الرئاسة الشهرية للمجلس، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وقالت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة إن روسيا والصين طلبتا عقد اجتماع طارئ "بشأن العمل العدواني المسلح الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل دون مبرر ضد إيران".

وأضافت أن فرنسا والبحرين وكولومبيا طلبت عقد الاجتماع أيضاً.

وقال البيان الروسي: "خلال اجتماع مجلس الأمن، سنطالب الولايات المتحدة وإسرائيل بوقف أعمالهما غير القانونية والمؤججة للتوتر على الفور والشروع في مسار التسوية السياسية والدبلوماسية".

وأشار دبلوماسي في الأمم المتحدة إلى أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش يعتزم التحدث في جلسة مجلس الأمن.

وفي وقت سابق السبت، أصدر جوتيريش بياناً ندد فيه بالتصعيد العسكري في الشرق الأوسط، وقال إن "استخدام الولايات المتحدة وإسرائيل للقوة ضد إيران، والرد الانتقامي الإيراني في المنطقة، يقوضان السلام والأمن الدوليين".

وقال جوتيريش: "أدعو إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية والتهدئة. إن عدم القيام بذلك ينطوي على خطر اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقاً، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على المدنيين والاستقرار الإقليمي. وأشجع جميع الأطراف بشدة على العودة فوراً إلى طاولة المفاوضات".

ونفذت إسرائيل والولايات المتحدة، السبت، ضربات مشتركة استهدفت العاصمة الإيرانية طهران ومدنا أخرى، فيما أطلقت إيران دفعة كبيرة من الصواريخ باتجاه إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.

وجاءت الضربات الأمريكية الإسرائيلية بعد فشل المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران التي جرت خلال الشهر الجاري على 3 جولات بوساطة عمانية، تزامنت مع حشود أمريكية عسكرية غير مسبوقة في الشرق الأوسط.