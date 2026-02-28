هيئة التجارة البحرية البريطانية: سفن بالخليج تبلغ عن تلقيها رسائل بإغلاق مضيق هرمز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، إنها تلقت عدة بلاغات من سفن في الخليج تفيد بتلقيها رسائل بشأن إغلاق مضيق هرمز.

ولم يصدر أي تأكيد بعد من إيران، بحسب وكالة رويترز.

ويعد المضيق أهم ممر لتصدير النفط في العالم، إذ يربط أكبر منتجي النفط في الخليج، مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات، بخليج عُمان وبحر العرب.

وشنت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران، اليوم السبت، إذ دوّت انفجارات في العاصمة طهران وعدد من المدن بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح السبت، شن «عملية قتالية كبرى ومستمرة» ضد إيران، مؤكداً أن طهران لا يمكنها أبداً امتلاح سلاح نووي.

من جانبه، أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن تل أبيب شنت هجوما وقائيا ضد إيران، وقدم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشكر لترامب على دعمه الغير محدود لتل أبيب.

وأطلق نتنياهو اسم «زئير الأسد» على الهجوم ضد إيران، فيما اعتمدت وزارة الحرب الأمريكية اسم «الغضب الملحمي» لهجومها، أما إيران فردت باسم «الوعد الصادق 4».

وباتت القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، تحت نيران الصواريخ الإيرانية، التي أطلقتها طهران ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلية، رغم المفاوضات المعلنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.