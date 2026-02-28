سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، اتصالات هاتفية مع كل من: الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب البيانات الصادرة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، أكد الرئيس السيسي، خلال الاتصالات مع القادة تضامن مصر الكامل مع جميع الدول الشقيقة التي تعرضت أراضيها للاعتداء.

وفيما يلي نستعرض لكم في «الشروق» أبرز الرسائل التي تضمنتها تلك الاتصالات:

- مصر ترفض بشكل قاطع أي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها.

- هذه الممارسات تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي، وتفتح الباب أمام مزيد من التصعيد والفوضى في المنطقة.

- نؤكد الموقف المصري الثابت بضرورة تغليب الحلول السياسية والاحتكام إلى الحوار والدبلوماسية كـ«سبيل وحيد» لتجاوز الأزمات.

- استمرار التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والتنمية.

- المساس بسيادة الدول العربية يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، ويزيد من خطورة الأوضاع في المنطقة.

- يجب تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر، والحلول السياسية والدبلوماسية «السبيل الأمثل» لتجاوز الأزمات.

- استمرار التصعيد العسكري لن يجلب سوى المزيد من المعاناة لشعوب المنطقة، ويقوض فرص التنمية والسلام.

- المساس بسيادة أية دولة عربية ينعكس سلباً على استقرار المنطقة بأسرها، ويضاعف من خطورة الموقف الإقليمي.

- نحذر من خطورة هذه الانتهاكات التي تهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى.

- هذه الممارسات تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي، وتنذر بحدوث فوضى إقليمية تضر باستقرار دول المنطقة ومقدرات شعوبها.

- نؤكد موقف مصر الراسخ بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل لحلول سياسية للأزمة الراهنة.

- الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء.