برشلونة يُقرّب أرسنال من صفقته المنتظرة

تلقى نادي أرسنال دفعة قوية في سباق التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، بعدما أكد ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، أنه لم يعقد أي محادثات مع اللاعب بشأن انتقال محتمل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة ديلي ميرور البريطانية، فإن برشلونة يُعد من أبرز المعجبين بقدرات ألفاريز، إلا أن القيود المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني تجعل إتمام الصفقة أمرًا مستبعدًا في الوقت الحالي.

ويمنح هذا التطور أرسنال أفضلية نسبية في التحرك نحو ضم المهاجم الأرجنتيني، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بخدماته.

ويقدم ألفاريز مستويات مميزة مع أتلتيكو مدريد حيث لعب 37 مباراة بكل البطولات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 6 أهداف.