قطر تهيب بالمواطنين والمقيمين والزوار تجنب الخروج إلا للضرورة القصوى

أهابت وزارة الداخلية القطرية، مساء السبت، بالمواطنين والمقيمين والزوار تجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، وذلك لحين زوال الخطر.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «في ظل الأوضاع الراهنة ومستجدات الاستهداف الإيراني لأراضي الدولة، تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين والزوار البقاء في منازلهم، وعدم الاقتراب من النوافذ أو الأماكن المفتوحة، وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى وذلك لحين زوال الخطر».

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع القطرية أنها تمكنت من التصدي بنجاح ‏لثلاث موجات من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق في الدولة، بفضل الجاهزية العالية واليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، مجددة التأكيد أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.‏

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن التعامل مع التهديد تم فور رصده وفق خطة العمليات المعتمدة مسبقاً، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة، مشددةً على أن القوات المسلحة تملك كامل القدرات والإمكانات لحماية أمن البلاد، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.‏

كما دعا البيان المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.

وقالت وزارة الداخلية القطرية إنه وبفضل عملية الاعتراض الناجحة للهجمات التي استهدفت أراضي الدولة، فإن الهجوم لم يسفر عن أي أضرار، وفقاً للمسح الميداني الأولي؛ إذ لم تسجَّل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية في المناطق السكنية، مؤكدةً أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى، وأن فرق الاستجابة تعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات.

وأهابت «الداخلية» بالجميع تجنب الاقتراب من أي أجسام أو بقايا مجهولة، وعدم لمسها أو نقلها، والإبلاغ عنها فوراً عبر الرقم (999)، داعيةً إلى عدم تداول الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشيرةً إلى أن «الجهات المختصة ستقوم بتزويدكم بأي مستجدات في حينها».

من جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني القطرية عن وقف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء البلاد، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة استناداً إلى آخر التطورات الحاصلة في المنطقة، وفي إطار الحرص على ضمان أعلى مستويات السلامة والأمن لجميع الرحلات الجوية، مؤكدةً استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن آخر المستجدات، وسيتم الإعلان عن أي تحديثات فور توفرها.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية التعليق المؤقت لرحلاتها من وإلى الدوحة، وذلك بسبب إغلاق المجال الجوي للدولة، وقالت في بيان إنها تعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية المعنية والسلطات المختصة لدعم المسافرين المتأثرين، على أن تستأنف عملياتها فور إعادة فتح المجال الجوي.

وأشار البيان إلى أنه مع عودة العمليات إلى طبيعتها، من المتوقع حدوث بعض التأخيرات في جدول الرحلات، منوهاً إلى أن الشركة عززت كوادرها الأرضية في مطار حمد الدولي وعدد من المطارات الرئيسية الأخرى، لمساعدة المسافرين المتأثرة رحلاتهم بهذا الإجراء.

ودعت وزارة المواصلات القطرية جميع مُلَّاك الوسائط البحرية من الأفراد والشركات إلى وقف حركة الملاحة البحرية مؤقتاً، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة استناداً إلى آخر التطورات الحاصلة في المنطقة.