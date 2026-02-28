مصر توقع على اتفاقية استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاقية بين الاتحاد الأفريقي وحكومةالبلاد بشأن تنظيم النسخة 14 من دورة الألعاب الأفريقية العام المقبل في القاهرة.

وذكر المركز الإعلامي لوزارة الرياضة المصرية، مساء الجمعة، أن السفير المصري في إثيوبيا والمندوب الدائم للاتحاد الأفريقي، عبيدة عبد الله أبو العباس الدندراوي، وأما توم أمواه، مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، وقعا على الاتفاقية.

وقال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة المصري، إن فوز بلاده بتنظيم الدورة 14 من الألعاب الأفريقية يعكس حجم الثقة التي تحظى بها مصر على المستوى القاريي.

وأعرب جوهر نبيل عن خالص تقديره وامتنانه للحكومة المصرية والقيادة السياسية، لدعمها الكامل ومتابعتها الدقيقة لكافة خطوات إتمام الاتفاقية.