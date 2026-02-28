أحمد عبد الحميد: عين سحرية وهي كيميا حققا تفاعلًا جيدًا مع الجمهور في رمضان

أكد الفنان أحمد عبد الحميد أن مواقع التواصل الاجتماعي تعكس آراء الجمهور، لكنها قد تتسم أحيانًا بالقسوة، قائلًا: «السوشيال ميديا بيبقى فيها شوية قسوة، وفي ناس ممكن تقول كلام ما تقدرش تقوله في الحقيقة، لكنها في النهاية مؤشر».

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «أسرار» على شاشة «النهار»، أن بعض المتابعين رأوا أن الموسم الفني كان يمكن أن يكون أفضل، لكنه شدد على أن متابعة ردود الفعل عبر السوشيال ميديا تمنح صناع الأعمال قراءة سريعة لانطباعات الجمهور، موضحًا: «أنا بتابع ومبسوط وشايف ردود الفعل كويسة».

وأشاد بعدد من الأعمال التي حققت تفاعلًا ملحوظًا هذا العام، من بينها «عين سحرية» و«هي كيميا» بطولة مصطفى غريب ودياب ومشيل، مؤكدًا أنها لاقت صدى واسعًا بين الجمهور.

وأشار أحمد عبد الحميد إلى أن السوشيال ميديا تمثل مؤشرًا مهمًا، لكنها لا تكفي وحدها لتقييم العمل الفني، موضحًا أن المعيار الحقيقي يظل في جودة النص والتنفيذ.