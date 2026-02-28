مباحثات قطرية إيرانية تتناول نتائج المفاوضات مع الولايات المتحدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم، اتصالا هاتفيا، من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض نتائج الجولة الثالثة من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإيرانية التي انعقدت بمدينة جنيف السويسرية، والتأكيد على استمرار المفاوضات بين الطرفين.

وجدد رئيس الوزراء القطري، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الهادفة لخفض التوتر والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد، واستمرار التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتجاوز الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.