شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل «إفراج» للنجم عمرو سعد، تصاعدًا فى الأحداث، مع استمرار عباس فى البحث عن الحقيقة، ومحاولة الربط بين قضية مقتل زوجته وابنتيه وقضية التهريب التى كان شاهدًا أساسيًا فيها، بعدما عرض عليه مهربون رشوة قبل سنوات.

وشهدت الحلقة لقاءً مؤثرًا جمع سامية، والدة عباس، التى تجسد دورها سما إبراهيم، بعم أولادها عليان، الذى يجسده عبدالعزيز مخيون، حيث أكدت أنها اضطرت لما فعلت دفاعًا عن حق أبنائها، متهمة إياه بالاستيلاء على حقوقهم وإجبارها على الصمت سنوات طويلة. ورد عليان بسؤالها عما إذا كانت تخشى الفضيحة، لتؤكد أن خوفها من الله أكبر، وأنها ستُسأل يومًا عن موقفها من حق أولادها.

وينقذ عباس «كراميلا» التى تجسدها تارا عماد، بعدما شعر بوجود كمين مدبر لها، ويطلب منها مغادرة منزلها فورًا، ليصطحبها إلى مكان آمن.

كما دار حوار إنسانى بين عباس ونجله على، الذى يجسد دوره الطفل آسر، حيث سأله عن حقيقة علاقته بكراميلا، وأكد أنه علم ببراءة والده من الجريمة الأولى. حاول عباس تهدئة طفله، موضحًا أن من رحلوا انتهت أعمارهم وهم الآن فى مكان أفضل، متمنيًا لو استطاع الهروب معه إلى زمن آخر.

وفى سياق متصل، طلب عليان من نجله شداد، الذى يجسده حاتم صلاح، الابتعاد عن عايدة، بعدما تزوجها عرفيًا، محذرًا إياه من اعتبار على نقطة ضعف. لكن شداد تمسك بابنه، مؤكدًا أنه نصيبه من الدنيا، خاصة أنه لا يستطيع الإنجاب، ليكشف عليان عن استعداده للتضحية بأى شخص حفاظًا على «المملكة» التى بناها.

وتقترح كراميلا على عباس السفر إلى طنطا والبقاء وسط أهلها هربًا ممن يطاردها، رغم شعورها بالأمان معه، ويوافق عباس على توصيلها بنفسه.

وفى تطور خطير، يطلب عليان من شارون، الذى يجسده محسن منصور، التخلص من على، للقضاء على نسل عباس الريس، مطالبًا بأن يبدو الأمر قضاء وقدرًا. ورغم تخوف شارون من غضب شداد، يخضع فى النهاية للتهديد.

ويصطحب عباس كراميلا ونجله على إلى المقابر لزيارة زوجته وابنتيه، فى مشهد مؤثر ينهار خلاله من البكاء، مؤكدًا براءته، واعتذاره عن عدم قدرته على حمايتهن، ومتسائلًا كيف أصبح شكلهن بعد مرور السنوات، متعهدًا بعدم نسيانهن وقراءة القرآن لهن باستمرار.

ويؤكد المحامى لعباس عودته إلى عمله بعد ثبوت براءته، ليعود الأخير إلى فتح ملف قضية التهريب، ويسأل يونس، الذى يجسده عمر السعيد، عن المهربين الذين تواصلوا معه سابقًا، فيكشف أن صالح، العامل بالورشة، هو من رتب اللقاء.

كما تذهب عايدة، التى تجسدها جهاد حسام الدين، إلى محل عمل شداد، مهددة بفضح زواجهما العرفى، فيؤكد لها تمسكه بها، ويكشف عن خطته للسفر إلى أمريكا للعلاج حتى يتمكن من الإنجاب، ويختار لابنهما المنتظر اسم «عنتر بن شداد».

ويتصاعد التوتر حين يواجه عباس صالح فى الورشة، مطالبًا إياه بالحقيقة حول عرض الرشوة، لينفى الأخير معرفته، ويهدده عباس بعواقب وخيمة إذا ثبت كذبه.

وفى المشهد الأخير، تصل كراميلا إلى منزل أسرتها فى طنطا، لتفاجأ بوجود شارون مع والديها، مدعيًا أنه جاء لخطبتها، لكنها ترفضه مجددًا، فيهددها ويخيرها بين «جنة شارون أو نار عذابه».

مسلسل «إفراج» مستوحى من أحداث حقيقية، قصة عمرو سعد، تأليف أحمد حلبة وأحمد بكر ومحمد فوزى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، عبدالعزيز مخيون، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، الطفل آسر، صفوة، بسنت شوقى، وعلاء مرسى.