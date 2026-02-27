مصرع طفل دهسا بعربة كارو في شربين بالدقهلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي طفل مصرعه، اليوم، إثر حادث طريق بقرية كفر شريف التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بعدما صدمته عربة كارو، ما أسفر عن وفاته في الحال.

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم عربة كارو بطفل بقرية كفر شريف – مركز شربين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن وفاة الطفل آسر أيمن صبري زكي، 8 سنوات، حيث جرى نقله جثة هامدة إلى مستشفى شربين المركزي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان ملابسات الحادث.