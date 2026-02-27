أصدرت النيابة العامة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية قرارًا بحبس زوجة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بالشروع في قتل زوجها بعد شهر واحد من زواجهما، إذ طعنته بسكين إثر خلاف نشب بينهما حول الذهاب لتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان لدى أسرة الزوج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول شاب يُدعى «معتصم ب ح ال س»، 27 عامًا، مصابًا بجرح نافذ في الصدر، وحالته خطرة ولا يمكن استجوابه.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه، وتُدعى «ح م ر»، 25 عامًا، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلاف على الذهاب لتناول الإفطار لدى والدة الزوج.

وأوضحت التحريات أن الزوجة رفضت الذهاب مع زوجها بسبب رفضه مسبقًا مرافقتها لتناول الإفطار لدى والدتها، ما أدى إلى تصاعد الخلاف بينهما، وتبادل التعدي، قبل أن تُقدم على طعنه بسكين، محدثة إصابته.

وتبين أن الزوجين متزوجان منذ شهر واحد فقط، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوجة وسلاح الواقعة، وتحرر المحضر رقم 1362 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان لسنة 2026. وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسها على ذمة التحقيقات.