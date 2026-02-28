زيزو وتريزيجيه يعودان لقائمة الأهلي أمام زد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن ييس توروب، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة زد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الممتاز.

عاد الثنائي أحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيجيه بعد التعافي من إصابة عضلية.

وتضم قائمة الأهلي 21 لاعبا، وهم..

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: أحمد رمضان – ياسر إبراهيم – يوسف بلعمري – هادي رياض – كريم فؤاد – محمد هاني – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: محمد علي بن رمضان – مروان عطية –– إمام عاشور – أليو ديانج –

الهجوم: حسين الشحات – أشرف بنشرقي - محمد شريف – مروان عثمان - زيزو – طاهر محمد طاهر –تريزيجيه.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 36 نقطة من 17 مباراة، بينما يتواجد زد في المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.