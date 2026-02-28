إعلام إسرائيلي: الحكومة توجه بإجراءات احترازية في المستشفيات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، الجمعة، إنّ الحكومة الإسرائيلية أصدرت توجيهات إلى المستشفيات للاستعداد لاحتمال تقليص عدد المرضى في الأقسام المختلفة، في إطار إجراءات احترازية تحسبًا لأي تطور أمني بالمنطقة.

وبحسب القناة، طُلب من إدارات المستشفيات إعداد قوائم بأسماء المرضى الذين يمكن تسريحهم إلى منازلهم عند الحاجة.

وأفادت بأن هذه الخطوة "غير مرتبطة بحدث أمني فوري، بل تستند إلى توجيه سبق أن صدر في الماضي ضمن خطط الجاهزية للطوارئ".

وأوضحت القناة، أن التوجيه "يندرج ضمن الاستعدادات العامة لمختلف السيناريوهات، دون إعلان رسمي عن تغيير في مستوى التأهب الحالي".

وتشهد المنطقة توترات متزايدة على ضوء مخاوف من توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لإيران في حال عدم التوصل لاتفاق معها بشأن ملفها النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وسط استعدادات في تل أبيب لرد إيراني على إسرائيل.

وفي إطار ذلك، تقوم الولايات المتحدة بتحريض من إسرائيل، منذ أسابيع، بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

وترى إيران أن الولايات المتحدة وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.