ألمانيا تدعو مواطنيها إلى عدم السفر إلى إسرائيل

نصحت الحكومة الألمانية "بصورة عاجلة" مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل، في ضوء تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وعدلت وزارة الخارجية الألمانية نصائح السفر والأمان اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية في موقعها على الانترنت اليوم: "لا نشجع بشدة السفر إلى إسرائيل والقدس الشرقية"، وأضافت أن إسرائيل لا تزال" في حرب من الناحية الرسمية" ويجب على المواطنين الألمان الموجودين حاليا في قطاع غزة والضفة الغربية "المغادرة إن أمكن".

وفي حال هاجمت الولايات المتحددة إيران، من المتوقع أن تهاجم طهران أهدافا في إسرائيل.

ووصفت الخارجية الألمانية الوضع الأمني في المنطقة بأنه "متوتر ومشتعل على نحو متزايد"، مشيرة إلى أنه في حال تصاعد الصراع، يمكن أن تقع أحداث في إسرائيل والأراضي الفلسطينية" بدون إنذار".

وكانت السفارة الأمريكية في إسرائيل أبلغت أيضا موظفيها، اليوم الجمعة، أن بإمكانهم مغادرة البلاد، وحثت أي شخص يفكر في الرحيل على القيام بذلك فورا.

كان مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية قد صرح بأن الولايات المتحدة أمرت الدبلوماسيين غير الضروريين وعائلاتهم بمغادرة لبنان.