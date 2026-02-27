ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة راؤول أسينسيو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، تفاصيل إصابة لاعب الفريق راؤول أسينسيو، التي تعرض لها خلال مشاركته الأخيرة مع الفريق.

وأوضح النادي الملكي، في بيان رسمي عبر موقعه، أنه بعد خضوع اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة، تم تشخيص حالته بإصابة شد في منطقة الرقبة، مؤكدًا أن الجهاز الطبي سيواصل متابعة تطور حالته خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد عودته إلى الملاعب.

وتعرض أسينسيو لاصطدام قوي مع زميله إدواردو كامافينجا، خلال مواجهة الفريق أمام بنفيكا، في إياب ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ما استدعى خضوعه للتقييم الطبي عقب اللقاء.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على بنفيكا بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب، ليحسم تأهله إلى دور الـ16 بمجموع المباراتين 3-1، ويواصل مشواره في البطولة القارية بنجاح.