الإمارات تعلن مقتل آسيوي جراء اعتراض صواريخ إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، السبت، مقتل آسيوي، جراء التصدي لصواريخ أطلقتها إيران باتجاه القاعدة الأمريكية جنوبي العاصمة أبو ظبي.

وأفادت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، إن "الإمارات تعرضت السبت لهجوم سافر بصواريخ باليستية إيرانية، حيث تعاملت معها الدفاعات الجوية بكفاءة عالية، وتم التصدي بنجاح لعدد من الصواريخ".

وأوضحت أن "الأجهزة المختصة تعاملت مع سقوط شظايا على منطقة سكنية في مدينة أبوظبي، أسفرت عن أضرار مادية، ووفاة شخص من الجنسية الآسيوية".

وأدانت الوزارة الهجوم "بأشد العبارات"، مؤكدة "رفض الدولة القاطع لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت والمؤسسات الوطنية".

وشددت على أن "مثل هذه الأعمال تمثل تصعيدا خطيرا وعملا جبانا يهدد أمن وسلامة المدنيين ويقوض الاستقرار"، لافتة إلى أن "هذا الاستهداف يعد انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وللقانون الدولي".

الوزارة أكدت أن "الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد".

وأفادت وكالة فارس الإيرانية، السبت، بأن "4 قواعد أمريكية رئيسية في المنطقة تتعرض لهجمات صاروخية مكثفة من الحرس الثوري الإيراني".

ووفقاً للوكالة، فإن الهجوم استهدف منشآت وقواعد تابعة للقوات الأمريكية في كل من قطر والكويت والبحرين والإمارات.

وصباح السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا متواصلا ضد إيران، استهدف العاصمة طهران ومدن أصفهان وقم وكرج وكرمانشا، فيما أعلنت إيران بدء هجوم انتقامي واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقال الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية إن الهجوم استهداف عشرات الأهداف العسكرية، إضافة للقيادة الإيرانية وعلى رأسها المرشد علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان.

