الداخلية الإيرانية تدين الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي وتؤكد تسخير كل إمكانياتها لخدمة الشعب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت وزارة الداخلية الإيرانية الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي على إيران، مؤكدة تسخير كل الإمكانيات للحفاظ على النظام والسلام في المجتمع وخدمة الشعب.

وذكرت الوزارة، في بيان تعقيبا على الهجوم على العاصمة طهران وعدد من المدن الإيرانية الأخرى، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا اليوم السبت، "أن العدو قد انتهك مرة أخرى جميع القوانين الدولية، وخلال المفاوضات، انتهك مرة أخرى وطننا الحبيب".

وأضاف البيان: "تضع وزارة الداخلية الإيرانية على رأس أولوياتها تسخير كافة الإمكانيات للحفاظ على النظام والسلام في المجتمع وخدمة الشعب".

في هذا السياق، أوعز وزير الداخلية "إسكندر مؤمني"، بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات الوطني، وتم تعميم التعليمات اللازمة على جميع إدارات إدارة الأزمات في المحافظات والجهات والمؤسسات المعنية ذات الصلة بالتعليمات اللازمة.

كما دعت وزارة الداخلية المواطنين للتحلي بالهدوء والاتزان واليقظة، وتجنب الشائعات والأخبار الزائفة ونشرها وتنظيم تنقلاتهم داخل المدن وخارجها وفقا للظروف المستجدة وذلك حرصا على سلامتهم.