 الداخلية الإيرانية تدين الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي وتؤكد تسخير كل إمكانياتها لخدمة الشعب - بوابة الشروق
السبت 28 فبراير 2026 1:48 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

الداخلية الإيرانية تدين الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي وتؤكد تسخير كل إمكانياتها لخدمة الشعب

الأناضول
الأناضول
طهران -أ ش أ
نشر في: السبت 28 فبراير 2026 - 12:48 م | آخر تحديث: السبت 28 فبراير 2026 - 12:48 م

أدانت وزارة الداخلية الإيرانية الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي على إيران، مؤكدة تسخير كل الإمكانيات للحفاظ على النظام والسلام في المجتمع وخدمة الشعب.

وذكرت الوزارة، في بيان تعقيبا على الهجوم على العاصمة طهران وعدد من المدن الإيرانية الأخرى، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا اليوم السبت، "أن العدو قد انتهك مرة أخرى جميع القوانين الدولية، وخلال المفاوضات، انتهك مرة أخرى وطننا الحبيب".

وأضاف البيان: "تضع وزارة الداخلية الإيرانية على رأس أولوياتها تسخير كافة الإمكانيات للحفاظ على النظام والسلام في المجتمع وخدمة الشعب".

في هذا السياق، أوعز وزير الداخلية "إسكندر مؤمني"، بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات الوطني، وتم تعميم التعليمات اللازمة على جميع إدارات إدارة الأزمات في المحافظات والجهات والمؤسسات المعنية ذات الصلة بالتعليمات اللازمة.

كما دعت وزارة الداخلية المواطنين للتحلي بالهدوء والاتزان واليقظة، وتجنب الشائعات والأخبار الزائفة ونشرها وتنظيم تنقلاتهم داخل المدن وخارجها وفقا للظروف المستجدة وذلك حرصا على سلامتهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك