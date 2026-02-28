تقديرات إسرائيلية بنجاح عملية اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رجحت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، نجاح عملية اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال مسئول إسرائيلي كبير للقناة «12» العبرية: «تقديراتنا تتزايد بأنه تم القضاء على خامنئي، لكننا ننتظر التأكيد النهائي».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية نشرت صورا لأقمار صناعية، قالت إنها لمنطقة مقر إقامة خامنئي في العاصمة طهران، حيث تظهر دمارا واسعا.

وبحسب «نيويورك تايمز»، تظهر الصور مباني منهارة في المجمع الذي يستخدم عادة كمقر إقامة خامنئي، واستضافة مسئولين كبار.

وتعليقا على تلك الصور، قالت هيئة البث الرسمية، إنه «لا تأكيد في إسرائيل حتى الآن على اغتيال خامنئي».

وفي وقت سابق السبت، نقلت القناة 12 العبرية الخاصة، عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه قوله، إن خامنئي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من بين أهداف الهجمات الإسرائيلية.

فيما قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية الخاصة، إن هناك تقديرات في إسرائيل، بشأن نجاح عملية اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، الذي تم تعيينه في هذا المنصب بعد اغتيال القائد السابق حسين سلامي، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران في يونيو الماضي.

وصباح السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا متواصلا ضد إيران، استهدف العاصمة طهران ومدن أصفهان وقم وكرج وكرمانشا، فيما أعلنت إيران بدء هجوم انتقامي واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقال الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية، إن الهجوم استهدف عشرات الأهداف العسكرية، إضافة للقيادة الإيرانية وعلى رأسها المرشد علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان.