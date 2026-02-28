- خبير يتوقع ارتفاع سعر الأونصة إلى 6 آلاف دولار إذا طالت الحرب بين واشنطن وطهران

قفزت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم بنحو 400 جنيه، نتيجة لصعود سعر الأوقية عالميا، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين أمريكا وإيران.



ونفذت إسرائيل هجوما استباقيا على إيران اليوم، السبت فيما تشن الولايات المتحدة هجوما آخر، مما يجدد المواجهة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، ويبدد آمال التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع الممتد منذ سنوات مع الغرب بشأن برنامج طهران النووي.

وارتفع سعر الجرام عيار 21 -الاكثر مبيعاً فى مصر- ليصل إلى 7325 جنيها، مقابل 6975 جنيها فى نهاية تعاملات الجمعة.

ووفقاً لآخر تحديث للأسعار، ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 6278 جنيها، وزاد سعر الجرام 24 ليسجل 8371 جنيهًا، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 3200 ليصل إلى 58600 ألف جنيه؛ بدون احتساب المصنيعة وضريبتى الدمغة والقيمة المضافة.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب والفضة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي (مساء أمس الجمعة)، وسط سيطرة القلق على الأسواق في ظل الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، ما دفع بعض المتداولين إلى شراء أصول الملاذ الآمن.

وقفز سعر المعدن النفيس متجاوزاً مستوى 5200 دولار للأونصة، ومحققاً مكاسب شهرية.

وقال أحمد عزام، رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي، في تصريحات لـ "الشروق"، إن الذهب استكمل تسعير علاوة المخاطر أمس مع أنباء عن إخلاء سفارة الولايات المتحدة في بغداد، ليتجاوز الذهب 5250 دولار للأونصة؛ مدفوعًا بانخفاض العوائد الأمريكية وطلب التحوط قبيل عطلة نهاية الأسبوع.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في 3 أشهر، مما أدى إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.

وأضاف عزام، أنه بعد الضربات، تحولت علاوة الخطر إلى واقع، لكن الاتجاه التالي يحدده مسار التصعيد وتأثيره في أسعار النفط وعوائد السندات والدولار، موضحًا أن الذهب يندفع بقوة في الساعات الأولى من الصدمة، إلا أن الأسواق مغلقة في جلستي السبت والأحد؛ مما يعني أن الأسواق العالمية قد تفتتح على فجوات سعرية في يوم الإثنين، ثم تبدأ مرحلة تقدير المخاطر.

وتوقع عزام، ارتفاع الذهب الي مستوي 5450 دولار كمحطة اختبار نفسية وفنية، ثم مستوى المقاومة عند 5600 دولار.

وقال عزام، إنه إذا اتجهت الأزمة إلى تصعيد ممتد يرفع احتمال اضطراب الإمدادات، أو يطيل أفق عدم اليقين الأمني، قد تدفع الذهب لملامسة مستوى 6 ألاف دولار خلال الربع الأول من العام الحالي؛ بشرط ارتفاع حدة وقع التوترات الجيوسياسية، موضحا أن الأمر مرتبط بحدة التوترات الجيوسياسية وطول أمدها وإمكانية دخول أطراف أخرى.

وأكد عزام، أن ارتفاع النفط يعني توقعات تضخم أعلى، ما يضغط على الفيدرالي لتأخير التيسير ويزيد جاذبية الذهب كتحوط مزدوج من التضخم والصدمة الجيوسياسية.