

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الوزير ماركو روبيو سيزور إسرائيل يومي الثاني والثالث من مارس، لبحث عدد من الملفات الإقليمية، في مقدمتها إيران، وذلك في ظل حشد عسكري أمريكي متزايد بالمنطقة مع تصاعد التوتر مع طهران.

وبحسب بيان للوزارة نقلته وكالة «رويترز»، فإن الزيارة ستشمل مناقشة قضايا أخرى ذات أولوية، من بينها الأوضاع في لبنان، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة.

وتأتي الزيارة في أعقاب اختتام الولايات المتحدة وإيران الجولة الثالثة من محادثاتهما في جنيف، أمس الخميس، دون تحقيق اختراق كبير أو التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقُسّمت المحادثات إلى جلستين صباحية ومسائية، وأجرى الطرفان خلال الاستراحة تعديلات طفيفة على مواقفهما الأولية، ما اعتُبر مؤشرًا على جدية المفاوضات، وفق مصدر مطلع تحدث لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وأكدت الولايات المتحدة تمسكها بخفض مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني، وضمان رقابة طويلة الأمد على البرنامج النووي. وفي المقابل، شددت إيران على أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، مع الإصرار على مواصلة تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقدمت مقترحات تفصيلية لمعالجة المخاوف الأمريكية.

وقال مصدر إيراني إن مفتاح التوصل إلى اتفاق يتمثل في رفع جميع العقوبات الأمريكية وقرارات مجلس الأمن الدولي.