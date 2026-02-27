بريطانيا تنقل أفرادا دبلوماسيين خارج تل أبيب وتحذر من السفر لحدود باكستان وأفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، نقل عدد من أفراد طاقمها الدبلوماسي في إسرائيل إلى خارج تل أبيب، في ظل تطورات أمنية تشهدها المنطقة.

وفي سياق متصل، حذرت الخارجية البريطانية رعاياها من السفر إلى المناطق القريبة من الحدود بين باكستان وأفغانستان، بما في ذلك إقليم بلوشستان وأجزاء من إقليم خيبر بختونخوا، على خلفية ما وصفته بـ«تصاعد التوترات واشتباكات عبر الحدود وتهديدات أمنية»، وفق ما نقلته شبكة «الشرق» السعودية.

وأوضحت الوزارة أن تحذيرات السفر تشمل أيضًا أجزاء من إقليم البنجاب، وإقليم السند، ومنطقة كشمير الخاضعة لإدارة باكستان، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء تدهور الأوضاع الأمنية.

كما ذكرت أنها رصدت «مخاوف أمنية» في محيط مطار جناح الدولي في كراتشي، منبهة إلى أن وثائق التأمين على السفر قد تصبح غير سارية في حال السفر خلافًا للتحذيرات الرسمية.

ودعت الخارجية البريطانية المواطنين الموجودين في باكستان إلى البقاء في منازلهم، ومتابعة المستجدات عن كثب، والاستعداد لمغادرة البلاد إذا كان ذلك ممكنًا، محذرة من أن الدعم القنصلي قد يكون محدودًا بشكل كبير في حال تفاقم الأوضاع الأمنية.