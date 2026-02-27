أحمد عبد الحميد: إسماعيل ياسين حظه أكبر من موهبته

أثار الفنان أحمد عبد الحميد حالة من الجدل خلال أحدث ظهور إعلامي له مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامج «أسرار» المذاع عبر قناة النهار، وذلك بعد تصريح أدلى به بشأن أسطورة الكوميديا الراحل إسماعيل ياسين.

وخلال فقرة تعتمد على سرعة البديهة، طُرح على عبد الحميد سؤال: «من هو الممثل الذي يمتلك حظًا يفوق موهبته؟»، إلا أنه رفض في البداية الإجابة تجنبًا لإثارة الجدل، قائلًا: «مستحيل أقول أسماء».

وعقب تعديل السؤال ليصبح عن «ممثل من زمن الفن الجميل»، تردد قليلًا قبل أن يجيب: «مش عايز حد يزعل مني.. إسماعيل ياسين الله يرحمه»، معبرًا عن وجهة نظره بأن حظ النجم الراحل كان أكبر من حجم موهبته الفنية.