وكيل تشريعية النواب: انتصار العاشر من رمضان أعاد لمصر كرامتها ورسخت مكانتها

أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ذكرى انتصار العاشر من رمضان ستظل واحدة من أعظم المحطات الخالدة في تاريخ الدولة المصرية، لما حملته من معانٍ عميقة جسدت قوة الإرادة الوطنية وقدرتها على تحويل التحديات إلى إنجازات كبرى.



وأوضح الخولي، في بيان له، أن بطولات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة شكلت نموذجًا فريدًا في التضحية والفداء، وستبقى مصدر فخر لكل المصريين، مؤكدًا أن هذا النصر لم يكن إنجازًا عسكريًا فحسب، بل تحولًا استراتيجيًا أعاد رسم موازين القوى في المنطقة، ورسخ لمكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وأشار وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن قرار الحرب والسلام الذي اتخذه الرئيس الراحل محمد أنور السادات جسد حكمة القيادة الوطنية وقدرتها على اتخاذ القرارات المصيرية التي تصون كرامة الوطن وتحفظ مستقبله، مؤكدًا أن القيادة الواعية هي حجر الأساس في تحقيق الانتصارات وبناء الدول.

ووجه الخولي التحية والتقدير لأرواح شهداء مصر الأبرار، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وجيشًا وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، كما قدم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع، ورجال القوات المسلحة البواسل قادةً وضباطًا وجنودًا، والشعب المصري، بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.

وشدد الخولي على أن أبطال القوات المسلحة يثبتون دومًا جاهزيتهم للدفاع عن الوطن، مؤكدًا أن التضحية في سبيل مصر جزء لا يتجزأ من عملية البناء والتنمية، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة الصف والاصطفاف في مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن إحياء ذكرى العاشر من رمضان يمثل رسالة للأجيال الجديدة لاستلهام قيم التضحية والإرادة الصلبة، ومواصلة العمل والعطاء من أجل الحفاظ على استقرار الوطن وتعزيز مكانته بين دول العالم.