انتهت في الخامسة مساء اليوم عملية التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، وبدأت أعمال فرز الأصوات.

وبلغ إجمالي عدد المهندسين الذين أدلوا بأصواتهم 2628 مهندسًا، من بين نحو 300 ألف مهندس مقيدين بالنقابة.

وشملت المرحلة الأولى، التي انطلقت صباح اليوم، انتخاب رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، وذلك من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً.

وفي هذه الجولة، يحصل المهندس على 3 أوراق اقتراع؛ الأولى لاختيار رئيس النقابة الفرعية، ويتم اختيار مرشح واحد فقط، والثانية لاختيار أعضاء مجالس النقابات الفرعية، حيث يتم اختيار 7 مرشحين وفق التمثيل النسبي للشعب الهندسية بكل محافظة، مع توضيح عدد المرشحين المطلوب اختيارهم أعلى ورقة الاقتراع، باستثناء نقابة المهندسين الفرعية بالبحر الأحمر، التي تُجرى الانتخابات فيها على كامل أعضاء مجلس النقابة وعددهم 14 عضوًا.

أما الورقة الثالثة فتُخصص لاختيار أعضاء مجالس الشعب الهندسية على مستوى الجمهورية، وتشمل اختيار 3 مرشحين فوق السن و5 تحت السن لشعب العمارة والكهرباء والمدني والميكانيكا، وهي الشعب الكبرى، بينما في الشعب الصغرى مثل الكيمياء والنووية، والغزل والنسيج، والتعدين والبترول، يتم اختيار 3 مرشحين فوق السن و3 تحت السن.

ومن المقرر أن تُجرى المرحلة الثانية يوم الجمعة 6 مارس المقبل، وتتضمن انتخاب نقيب المهندسين والأعضاء المكملين البالغ عددهم 11 عضوًا، إضافة إلى جولات الإعادة على مناصب رؤساء النقابات الفرعية حال وجودها. كما تُجرى جولة الإعادة على منصب نقيب المهندسين يوم الجمعة 13 مارس المقبل، في حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للحاضرين.