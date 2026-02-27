افتتحت السفارة الأمريكية، اليوم الجمعة، تمثيلًا قنصليًا داخل تجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم، في خطوة تُعد الأولى التي تقدم فيها الولايات المتحدة خدمات رسمية مباشرة داخل الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وكالة «سما» الفلسطينية، تشمل الخدمات المقدمة للمستوطنين من حاملي الجنسية المزدوجة إصدار جوازات سفر جديدة، وتجديد الجوازات، وتسجيل المواليد المولودين في الخارج، والتصديق على التوقيعات على الوثائق، وغيرها من المعاملات القنصلية.

وأشارت الوكالة إلى أن نحو 400 مقيم من حاملي الجنسية الأمريكية يتلقون حاليًا خدمات من المكتب القنصلي الجديد.

وقال رئيس مجلس مستوطنة «إفرات»، دوبي شيفلر، للقناة 7 الإسرائيلية: "هذا يوم مميز للغاية لسكان إفرات على وجه الخصوص، وللمواطنين الأمريكيين في إسرائيل عمومًا. لقد افتتحنا مكتب خدمات السفارة الأمريكية، الذي كان يقدم خدماته حتى الآن في القدس وتل أبيب فقط. لدينا 4000 مواطن أمريكي، أي ما يقارب 30% من السكان، وهناك طلب كبير على هذه الخدمة".

وأضاف: "يتعلق الأمر بتطبيق السيادة عمليًا. تدرك الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، أن الضفة الغربية جزء من دولة إسرائيل كأمر واقع. وحتى إن لم تُطبق الحكومة الإسرائيلية السيادة بعد، فإننا نُطبقها على أرض الواقع".

وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، قد زار مستوطنة «إفرات» عدة مرات مؤخرًا، وأبدى رغبته في شراء منزل والانتقال إليها.