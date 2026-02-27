الدولية للطاقة الذرية تحث إيران على السماح بتفتيش مواقعها النووية

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تقريرا سريا، اليوم الجمعة، يحث إيران على السماح لها بتفتيش جميع مواقعها النووية.

وأُرسل التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة رويترز، إلى أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل اجتماع ربع سنوي الأسبوع المقبل لمجلسها المؤلف من 35 دولة، وسط محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران، عُقدت أحدث جولة منها أمس الخميس دون تحقيق تقدم.

وأشار التقرير إلى أصفهان بوصفها موقعا محل اهتمام بسبب منشأة تخصيب جديدة ويورانيوم قريب من درجة الاستخدام في صنع القنبلة كان مخزنا هناك.

وجاء في التقرير: "بينما أقرت الوكالة بأن الهجمات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية خلقت وضعا غير مسبوق، فمن الضروري أن تجري أنشطة التحقق في إيران دون أي تأخير إضافي".

ومثل التقارير السابقة للوكالة، يمكن أن تستخدمه واشنطن لدعم حجتها بأن طهران لم تكن شفافة بشأن أنشطتها النووية، وذلك في وقت حشد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات في المنطقة وهدد بشن عمل عسكري جديد، بحسب رويترز.

وقصفت الولايات المتحدة وإسرائيل مواقع نووية إيرانية في يونيو الماضي، ومنذ ذلك الحين رفضت إيران إظهار ما حدث لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب أو السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول مواقع جرت فيها عمليات التخصيب.