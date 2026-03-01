 الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط فورا - بوابة الشروق
الأحد 1 مارس 2026 7:02 ص القاهرة
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط فورا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
وكالات
نشر في: الأحد 1 مارس 2026 - 6:53 ص | آخر تحديث: الأحد 1 مارس 2026 - 6:53 ص

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيون جوتيريش إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في الشرق الأوسط فورا.

 
وقال غوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم السبت، إن "المنطقة والعالم بحاجة إلى مخرج. وأدعو إلى خفض التصعيد ووقف العمليات القتالية فورا".

وأضاف الأمين العام أن البديل للدبلوماسية هو "نزاع أوسع محتمل مع عواقب وخيمة للسكان المدنيين واستقرار المنطقة".

يأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل منذ صباح السبت ضد إيران.

وردا على ذلك وجهت إيران ضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى القواعد الأمريكية في قطر والإمارات والسعودية والبحرين والكويت والأردن والعراق، إلى جانب الضربات على إسرائيل.


