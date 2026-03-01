سماع دوي انفجارات مرة أخرى في دول الخليج العربي بعد اغتيال خامنئي

سمعت دوي انفجارات مرة أخرى في دول الخليج العربي اليوم الأحد، في أعقاب اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في هجمات أمريكية إسرائيلية في اليوم السابق.

وأفاد شهود عيان في العاصمة القطرية الدوحة بسماع دوي انفجارات مدوية صباح اليوم الأحد. وأفادت قناة الجزيرة القطرية بوقوع 11 انفجارا على الأقل في الدوحة.

ووردت أنباء عن وقوع انفجارات في المنامة، عاصمة البحرين. وأفاد شهود عيان بسماعهم ما لا يقل عن أربعة دوي انفجارات. وفي هذا السياق، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لفندق متضرر في المنامة. ولم يتسن التحقق منها بشكل مستقل في البداية.

وشنت طهران عدة هجمات على قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة في أعقاب بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران أمس السبت.

وتستضيف دول الخليج العربي مجتمعة آلافا من أفراد القوات الأمريكية.