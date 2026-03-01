الدفاعات الجوية القطرية تعترض صاروخا في سماء الدوحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعترضت الدفاعات الجوية القطرية، فجر الأحد، صاروخا في سماء العاصمة الدوحة، تزامنا مع هجمات إيرانية تشهدها البلاد ردا على تواصل العدوان الأمريكي الإسرائيلي.

وقالت شبكة "الجزيرة" القطرية، إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا في سماء الدوحة، مشيرة إلى "سماع دوي انفجار قوي في سماء الدوحة".

ولاحقا، قالت وزارة الداخلية القطرية في بيان، إن الدفاع المدني يتعامل مع حريق محدود في المنطقة الصناعية جنوبي الدوحة، ناتج عن سقوط شظايا إثر اعتراض صاروخ، دون وقوع إصابات.

والسبت، استدعت دولة قطر السفير الإيراني لديها علي صالح آبادي، وأعربت عن احتجاجها الشديد واستيائها البالغ ورفضها القاطع لاستهداف أراضيها، وفق بيان للخارجية القطرية.

وقبل ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف رادار أمريكي من طراز "FP132" يبلغ مداه 5 آلاف كلم ومخصص لرصد الصواريخ الباليستية في قطر وتدميره بالكامل.

وصباح السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، تحت اسم "زئير الأسد"، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت "عمليات قتالية واسعة النطاق" في إيران.

من جانبها، ترد إيران بقصف مناطق في إسرائيل، فضلا عن استهدافها قواعد أمريكية في الخليج.