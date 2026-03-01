سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سقطت طائرة مسيرة، فجر الأحد، قرب مطار مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق، وفق إعلام محلي.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، بينها قناة "نينوى الغد"، بأن طائرة مسيرة سقطت قرب مطار أربيل الدولي حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية، دون مزيد من التفاصيل.

وتداولت وسائل إعلام عربية وعراقية ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسجل يظهر تصاعد دخان أسود قرب مطار أربيل نتيجة سقوط الطائرة المسيرة.

وذكرت مصادر محلية، أن الحادثة جاءت بعد أن أعلنت جماعة شيعية عراقية تسمى "سرايا أولياء الدم" مسئوليتها عن هجوم بطائرة مسيرة انتحارية استهدف منشآت عسكرية أمريكية في المنطقة.

وبعد الهجوم، شوهد نشاط مكثف للمروحيات والطائرات بدون طيار التابعة لـ"التحالف الدولي" في سماء أربيل.

فيما لم يصدر بعد تصريح من التحالف الدولي بشأن حجم الأضرار المادية أو ما إذا كانت هناك أي إصابات بين الجنود الأمريكيين.

والسبت، أعلنت وحدة "مكافحة الإرهاب" التابعة لحكومة إقليم كردستان، تحييد عدد من الطائرات المسيرة الهجومية والصواريخ التي استخدمت في الهجوم على مطار أربيل.

وذكرت الوحدة، في بيان، أن قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" تمكنت ظهر السبت، من إسقاط عدة طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ في أربيل.

وأشارت في بيان، إلى أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الحادث.

ولم يذكر البيان أية تفاصيل بشأن الجهة أو الموقع الذي أطلقت منه الطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتزامن هذه الهجمات مع هجوم إسرائيلي أمريكي متواصل ضد إيران، بدأ السبت واستهدف العاصمة طهران ومدن أصفهان وقم وكرج وكرمانشاه، فيما أعلنت إيران بدء هجوم انتقامي واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيّرة.