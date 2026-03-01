إيران تعلن اغتيال شمخاني وباكبور بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت إيران، الأحد، مقتل الأمين العام لمجلس الدفاع في البلاد علي شمخاني، والقائد العام للحرس الثوري محمد باكبور، بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن شمخاني وباكبور اغتيلا في العدوان الإسرائيلي الأمريكي على البلاد السبت.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان التلفزيون الإيراني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل المرشد علي خامنئي خلال العدوان.

ويتواصل العدوان الذي تشنه تل أبيب وواشنطن على إيران منذ صباح السبت، بينما ترد طهران بقصف مناطق في إسرائيل، فضلا عن استهدافها قواعد أمريكية في الخليج.

ويأتي العدوان رغم عقد 3 جولات تفاوض غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، خلال فبراير الماضي، برعاية عمانية، في العاصمة مسقط، ومدينة جنيف السويسرية.

والسبت، حث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في بيان، الولايات المتحدة على "عدم الانجرار أكثر وراء الحرب ضد إيران"، قائلا: "هذه الحرب ليست حربكم".