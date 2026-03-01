إيرانيون يخرجون في مظاهرات للتنديد بمقتل خامنئي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- في طهران تجمع عدد كبير من المتظاهرين في ساحة انقلاب مرددين شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل

- تم رفع علم أسود فوق قبة مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد

خرجت مظاهرات في مناطق عديدة بإيران، الأحد، بعد الإعلان عن مقتل المرشد علي خامنئي بضربات أمريكية إسرائيل السبت.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مواطنين خرجوا إلى الشوارع والساحات في العديد من المدن رافعين بأيديهم أعلام بلادهم.

وفي العاصمة طهران، تجمع عدد كبير من المتظاهرين في ساحة انقلاب، مرددين شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، حاملين الأعلام الإيرانية وصور خامنئي.

وفي مدينة قم، أدان مئات الأشخاص الولايات المتحدة وإسرائيل خلال تجمعهم في مرقد السيدة المعصومة.

في السياق، رُفع علم أسود فوق قبة مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد، فيما ذرف إيرانيون قدموا إلى المكان الدموع حزنا على مقتل خامنئي.

وتشابه الحال، في العديد من مدن البلاد من تنظيم مظاهرات استنكار بعد مقتل خامنئي.

وفجر الأحد، أعلن التلفزيون الإيراني رسميا مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت البلاد السبت.

ويتواصل العدوان الذي تشنه تل أبيب وواشنطن على إيران منذ صباح السبت، بينما ترد طهران بقصف مناطق في إسرائيل، فضلا عن استهدافها قواعد أمريكية في الخليج.

ويأتي العدوان رغم عقد 3 جولات تفاوض غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، خلال فبراير الماضي، برعاية عمانية، في العاصمة مسقط، ومدينة جنيف السويسرية.