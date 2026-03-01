كيف يبدو الوضع العسكري بعد 24 ساعة من بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟

استعرضت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الوضع العسكري بعد مرور 24 ساعة على بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي.

وقالت الشبكة الإخبارية، في تحليل منشور على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، إن مقتل خامنئي في غارات أمريكية وإسرائيلية يعد انتصارا واضحا للحليفين، لكن الكثير من الغموض يكتنف المستقبل.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أنه بينما تدعي الولايات المتحدة وإسرائيل نجاح ضرباتهما على عدد من الأهداف الإيرانية، بما في ذلك القضاء على قادة بارزين آخرين، يشير المحللون إلى أنه لم يُرصد حتى الآن سوى عدد قليل من صور الأقمار الصناعية المستقلة التي تُظهر الدمار في إيران، ومنها صور تُظهر تدمير مجمع المرشد الأعلى، وأخرى تُظهر سحابة من الدخان الأسود تتصاعد فوق سفينة حربية إيرانية راسية.

وأضافت: "يرى البعض أن الأمر سيستغرق 48 ساعة على الأقل للحصول على معلومات موثوقة، ومزيد من صور الأقمار الصناعية، حول مدى نجاح اليوم الأول من الضربات الأمريكية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن غياب الأدلة المستقلة على تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية تثير تساؤلات حول حجم القوة النارية التي لا تزال طهران تمتلكها في ترسانتها.

وتابعت: "رغم شنها هجمات مضادة على أهداف متعددة في الشرق الأوسط منذ بدء النزاع - مئات الصواريخ الباليستية وأكثر من ألف طائرة بدون طيار (درونز) وفقا لبعض التقارير - يشير المحللون إلى أن إيران خلال حربها مع إسرائيل التي استمرت 12 يوما الصيف الماضي، امتنعت عن استخدام معظم ترسانتها من الصواريخ وطائرات الدرونز لكي تستخدمها في وقت لاحق من النزاع.

وأشارت "سي إن إن" إلى ظهور بوادر الرد الإيراني بعد اغتيال خامنئي حيث أعلنت إيران شن موجة جديدة من الهجمات في أنحاء المنطقة، وأفادت دبي وأبو ظبي وقطر والبحرين وإسرائيل بالتعرض لاستهداف بذخائر إيرانية طوال الصباح.

ونوهت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن مقاطع فيديو للهجمات الإيرانية منذ بدء القتال تظهر استخداما مكثفا لأنظمة اعتراض الصواريخ في دول مستهدفة مثل إسرائيل والإمارات والبحرين.

في المقابل، أفادت الشبكة الإخبارية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل استخدمتا على وجه الخصوص، كميات هائلة من أنظمة اعتراض الدفاع الجوي، وهناك شكوك حول مدى كفاية المخزونات الحالية إذا كانت إيران لا تزال تحتفظ بصواريخ باليستية وطائرات درونز احتياطية لنزاع طويل الآمد.