رئيس برلمان إيران: ترامب ونتنياهو تجاوزا خطنا الأحمر وسيدفعان الثمن

توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، الولايات المتحدة وإسرائيل بدفع ثمن قتل المرشد الإيراني علي خامنئي خلال هجومهما على البلاد، السبت.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لقاليباف، قال فيها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تجاوزا الخطوط الحمراء بقتل خامنئي.

وأضاف: "أقول لترامب ونتنياهو وجميع المتعاونين معهم، ولعناصر هذين القاتلين القذرين: لقد تجاوزتم خطنا الأحمر، وستدفعون الثمن. هذه ليست حربا وجودية بالنسبة لنا فحسب، بل هي أيضا غضب مكبوت، وقد حان وقت الانتقام النهائي".

وأكد رئيس البرلمان الإيراني، استعدادهم لجميع السيناريوهات، مشيرا إلى التخطيط مسبقا للعواقب المحتملة لاغتيال خامنئي.

وفجر الأحد، أعلن التلفزيون الإيراني رسميا مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت البلاد السبت.

ويتواصل الهجوم الذي تشنه تل أبيب وواشنطن على إيران منذ صباح السبت، بينما ترد طهران بقصف مناطق في إسرائيل، فضلا عن استهدافها قواعد أمريكية في الخليج.

ويأتي العدوان رغم عقد 3 جولات تفاوض غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، خلال فبراير الماضي، برعاية عمانية، في العاصمة مسقط، ومدينة جنيف السويسرية.