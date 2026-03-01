السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها وفقًا لتقارير عن صواريخ ومسيّرات في الأجواء الأردنية

أصدرت السفارة الأمريكية في الأردن تحذيرا أمنيا عاجلا لرعايها، أشارت فيه إلى ورود تقارير تفيد بوجود صواريخ أو طائرات مسيّرة أو قذائف في الأجواء الأردنية.

ودعت السفارة - في ثالث بيان لها خلال 24 ساعة - المواطنين الأمريكيين إلى الاحتماء فورًا داخل المباني، والبحث عن غطاء علوي، والبقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر، مع متابعة الإعلانات والتعليمات الصادرة عن الجهات المحلية المختصة.

وأكدت السفارة أنها تواصل تقييم الموقف عن كثب، وستوافي رعاياها بأي مستجدات حال توفر معلومات إضافية.

وطالبت السفارة بمتابعة وسائل الإعلام المحلية الرسمية، للاطلاع على آخر التطورات، كما دعت إلى التواصل المباشر مع شركات الطيران في حال تأثر الرحلات الجوية.

وشددت على ضرورة توخي الحيطة والحذر، والبقاء في حالة يقظة، والاتصال بالشرطة الأردنية على الرقم 911 في حال التعرض لخطر فوري.

في السياق ذاته، دوت صافرات الإنذار في الأردن، عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني بدء عملية هجومية شديدة على إسرائيل والقواعد الأمريكية، لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثّهم على الالتزام بالتعليمات، في الوقت الذي شنت به إسرائيل هجوما على إيران.

وشهدت المملكة الأردنية في الساعات الأولى من صباح اليوم دوي انفجارات لصواريخ اعتراضية في سمائها.