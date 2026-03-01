سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ندد متظاهرون في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، بالهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وتجمع المتظاهرون قرب المنطقة الخضراء التي تضم مقارا حكومية ومبنى السفارة الأمريكية ببغداد.

وندد المشاركون بمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي جراء الهجوم، مطلقين هتافات مناهضة للولايات المتحدة.

كما حاول المشاركون اقتحام المنطقة الخضراء المغلقة أمام حركة المرور، ما دفع الأمن العراقي لإطلاق القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية.

يأتي ذلك في وقت تشدد فيه السلطات العراقية تدابيرها الأمنية في محيط المنطقة الخضراء.

وفجر الأحد، أعلن التلفزيون الإيراني رسمياً مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت البلاد السبت.

وصباح السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، تحت اسم "زئير الأسد"، فيما أعلن ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت "عمليات قتالية واسعة النطاق" في إيران.

وقال ترامب في إعلانه للهجوم، إن بلاده ستقوم بـ"تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني وتسوية صناعتهم الصاروخية بالأرض وإبادة أسطولهم البحري".

من جهتها، توعدت إيران "برد قاس" على العدوان، وأطلقت بالفعل رشقات صاروخية ومسيرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بالمنطقة.