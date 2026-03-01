وكالة الأنباء الإيرانية: مقتل محمد باكبور قائد الحرس الثوري وعلي شمخاني أمين مجلس الدفاع الإيراني

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية، عن استشهاد علي شمخاني، أمين مجلس الدفاع الإيراني، واللواء محمد باكبور، قائد الحرس الثوري.

وأكد التلفزيون الإيراني، صباح الأحد، عن استشهاد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي.

وأفادت وكالة «فارس» للأنباء، بأن الحكومة الإيرانية قررت إعلان الحداد في شتى أنحاء إيران لمدة 40 يوما، كما أعلنت عن تعطيل العمل بقرار إقرار «7 أيام عطلة» حدادا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، عن الاستعداد لشن الهجوم «الأعنف» في تاريخ القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

وقال قسم العلاقات العامة بالحرس الثوري الإسلامي في بيان: «ستبدأ في أي لحظة من الآن عملية هجومية هي الأعنف في تاريخ القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية».

ونعت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية.

وقالت في بيان: «سنجعل أعداء هذه الأمة، وخاصة أمريكا المجرمة والنظام الصهيوني الشرير، يندمون على ذلك بقوة، وسنواصل مسيرة ذلك القائد الحكيم والقوي حتى آخر قطرة دم واستسلام الأعداء».